Napoli, l’agente di Osimhen in ritiro per parlare con ADL | Ecco cosa aspettarsi

Nella giornata di oggi per il Napoli è tornato a disposizione Victor Osimhen, prima apparizione in ritiro a Dimaro per l’attaccante che avrà modo di conoscere i metodi proposti dal nuovo allenatore Rudi Garcia. Con il nigeriano è arrivato anche il proprio agente, Roberto Calenda.

Napoli, incontro tra Calenda e ADL per discutere il rinnovo di Osimhen

L’occasione era propizia per un incontro con il patron Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo contrattuale dell’attaccante nigeriano, puntualmente avvenuto. Un’ora e mezza di chiacchierata tra l’agente e il presidente del Napoli, al termine della quale l’agente ha lasciato il ritiro senza rilasciare dichiarazioni. Se il presidente partenopeo sarà coerente con quanto dichiaranto in precedenza, Osimhen anche per la stagione che sta per iniziare sarà un giocatore del Napoli.