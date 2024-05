Roma, l’intermediario di Kumbulla: “Marash vuole aspettare la Roma, dipende tutto da De Rossi”

Il difensore albanese non ha rispettato le aspettative e ora la decisione sul suo futuro spetta alla Roma, che potrebbe venderlo per monetizzare.

Il futuro di Marash Kumbulla è ancora da decifrare, dopo il prestito dello scorso calciomercato invernale al Sassuolo che lo farà tornare alla Roma al termine della stagione. Di lui ne ha parlato l’intermediario Lucas Carminitana annunciando anche una possibile partenza all’estero del difensore albanese. Le probabilità di un suo addio alla squadra giallorossa però sono elevate.

Carminitana: “Kumbulla ha parecchio mercato in Germania”

“Nell’ultimo giorno di mercato c’è stato forte interesse dell’Amburgo per Marash Kumbulla. Sfortunatamente non sta giocando, ma ha sempre un po’ di mercato in Germania, tra bassa Bundesliga e Bundesliga 2. Il giocatore vuole aspettare ancora. Futuro alla Roma? Dipende tutto da De Rossi. Credo che ci siano possibilità che possa andare all’estero, in particolare in Germania”.