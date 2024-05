Milan, occhi puntati su Chiesa | La situazione

Continuano i sondaggi in casa Milan per il post Pioli dopo la frenata per Lopetegui negli ultimi giorni, ma la dirigenza rossonera non si sta limitando nella ricerca del nuovo tecnico, in quanto il club meneghino sta iniziando a muoversi anche sul mercato per provare a battere qualche colpo in anticipo per convincere gli allenatori che sono sul taccuino del Diavolo a scegliere i rossoneri.

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a Chiesa

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo gli occhi su uno dei top player di Serie A che non ha ancora trovato l’accordo sul rinnovo con la sua attuale squadra: stiamo parlando di Federico Chiesa.

Sembrerebbe utopico immaginare un trasferimento del genere, ma il Milan ci starebbe pensando seriamente a portare l’ex Fiorentina in rossonero per rafforzare un reparto che quest’anno non ha reso come ci si aspettava. Ovviamente le cifre sono molte alte, ma a far calare la richiesta della Juventus sono le richieste salariali del calciatore, che per il rinnovo ha chiesto 6 milioni netti l’anno, cifra che i bianconeri non sono disposti a offrire.

Staremo a vedere come si evolverà la vicenda nelle prossime settimane, ma se il trasferimento dovesse concretizzarsi, la possibilità di vedere al Milan anche Zirkzee o un altro attaccante di livello sarebbe esigua, e, in questo momento, i rossoneri avrebbero maggiore necessità di un calciatore nel ruolo dell’olandese.