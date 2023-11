Federico Chiesa ha finalmente messo a segno la prima doppietta personale in azzurro. Nella partita di ieri allo Stadio Olimpico di Roma, subito dopo l’errore dal dischetto commesso da Jorginho, l’ala della Juventus ha realizzato due gol che hanno consentito all’Italia di concludere la prima metà del match con un vantaggio di tre reti contro la Macedonia del Nord.

Chiesa raggiunge suo padre | Anche per Federico sette gol con l’Italia

Federico Chiesa, nella partita di ieri sera, è stato premiato con un 8 in pagella, qualificandosi come il migliore in campo. Con questa doppietta Chiesa, cinque anni dopo il proprio esordio in maglia azzurra, ha raggiunto le sette reti siglate con la maglia della nazionale, raggiungendo il padre, Enrico. La differenza tra i due è che Enrico ha realizzato sette gol in diciassette presenze e Federico sette in quarantatré occasioni.