Punto GG – Bologna e Atalanta da sballo! Per Cannavaro tre punti pesanti

Anche la Juventus in Champions nonostante i fischi

Il Bologna espugna il Maradona in una gara che è lo specchio della stagione: felsinei brillanti e festanti per il raggiungimento di un traguardo nemmeno sognato ad inizio campionato, partenopei afflitti dall’ennesima sconfitta che li fa sprofondare al nono posto in classifica, con la concreta possibilità di diventare la prima squadra italiana con lo scudetto sul petto a restare fuori dall’Europa. Gli errori in casa azzurra affondano le radici in estate, nella ricostruzione completamente errata dalla società all’indomani della partenza di Spalletti e Giuntoli, vero preludio al crollo verticale che ne è seguito. Diametralmente opposto lo scenario in Romagna dove Fenucci, Di Vaio e soprattutto Sartori hanno… Saputo mettere a frutto nel migliore dei modi le loro risorse portando a Bologna calciatori giovani e poco conosciuti, ora sulla bocca di tutti gli operatoti di mercato, mettendoli a disposizione di un tecnico capace, innovativo e di forte personalità. Ora il compito più difficile: cercare di confermarsi sui livelli toccati quest’anno sarà una vera impresa. La vittoria della sempre più smagliante Atalanta su una Roma in calo di forma e risultati, issa gli orobici al quinto posto in solitaria con vista (quattro punti sotto ma con una gara da recuperare) sulla coppia formata dai felsinei e dalla Juventus, che pur mostrando ancora una volta una delle sue facce più brutte, agguanta in extremis la derelitta Salernitana e con essa il ritorno in Champions. Per salvare Allegri però non può bastare, anche se l’eventuale vittoria della Coppa Italia (ma occhio alla Dea) potrebbe riscrivere il suo destino.

Tre punti per festeggiare il primo scudetto e la Lazio resta in corsa; in coda risale l’Udinese di Cannavaro

In un’atmosfera carica di commozione e ricordi, la Lazio ha superato non senza difficoltà un Empoli tutt’altro che rinunciatario in cerca di punti salvezza. La vittoria targata Patric-Vecino consente ai capitolini di conquistare almeno il posto in Conference e di mantenere accese flebili speranze di qualificazione alla Champions, legate a doppio filo ai risultati della rivale cittadina e dell’Atalanta (in campionato ed in Europa). In coda perdono tutte e quindi vale doppio il successo dell’Udinese al Via del Mare; ora i friulani hanno nuovamente in mano il proprio destino e domenica affronteranno proprio l’Empoli in quello che sarà un vero e proprio spareggio per la salvezza, con Cagliari, Frosinone e Verona tutt’altro che tranquille. Il Sassuolo perdendo a Genova ha invece vanificato l’impresa con l’Inter ed ora vede decisamente da vicino il baratro della B.