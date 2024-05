L’addio a Stefano Pioli a fine stagione ha aperto un vero e proprio casting per trovare il prossimo allenatore del Milan. Archiviata l’idea Lopetegui dopo la protesta di Curva Sud e tifosi, i rossoneri pensano ai prossimi candidati. Spuntano due nuovi nomi: De Zerbi e Thiago Motta.

Milan, le novità: De Zerbi per la panchina e Diego Carlos per la difesa

Il Milan cerca l’allenatore giusto, in corsa ci sono Paulo Fonseca, candidato già da tempo e Roberto De Zerbi, nome spuntato e valutato con grande attenzione negli ultimi giorni. La corsa alla panchina del Milan si è riaperta, dopo la protesta social e della Curva sud, adesso si attendono i colpi di scena.

De Zerbi non è nuovo al Milan, ma è stato nel settore giovanile rossonero. Attuale allenatore del Brighton, è molto apprezzato in tutta Europa. L’ex allenatore del Sassuolo non ha mostrato grande interesse o legame all’attuale club, cosa che scalda la dirigenza rossonera. De Zerbi ha sempre dimostrato interesse e legame per il club lombardo e sarebbe interessato ad andare al Milan. L’unico nodo da sciogliere è dato dai 15 milioni che la società dovrebbe pagare al club inglese per liberarlo.

Intanto il club di Via Aldo Rossi cerca nuovi rinforzi, e avrebbe individuato un nuovo difensore. Dopo i problemi avuti con la difesa, tra molti infortuni e 39 gol incassati fino ad oggi, è necessario trovare rinforzi. Non solo, considerando Kjaer in uscita, non rinnoverà il contratto; Kalulu e Thiaw potrebbero anche essere sacrificati per il bene del bilancio, ma solo in caso di offerta congrua, è importante trovare sostituti. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Diego Carlos, centrale brasiliano di 31 anni, gioca nell’Aston Villa. Difensore di piede destro che può giocare in entrambe le posizioni centrali di una difesa a quattro.