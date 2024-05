Milan, stallo sul rinnovo per Maignan | I rossoneri individuano il possibile sostituto

Situazione di stallo sul rinnovo di Mike Maignan con la maglia rossonera. Il portiere francese vorrebbe un rinnovo a cifre decisamente alte, come è stato fatto per Leao, ma le parti sono lontane. Il Milan starebbe valutando di cederlo come rivela il Corriere dello Sport, in quanto il contratto scade tra due anni e ci sarà la vetrina dell’Europeo per poter mettersi in mostra e far alzare il cartellino. Sullo sfondo la situazione infortuni critica in cui Maignan ha saltato oltre 40 partite da quando è in rossonero.

Milan, piace Diogo Costa del Porto

Viste le parti distanti dal rinnovo, il Milan per il dopo Maignan avrebbe individuato Diogo Costa portiere del Porto e della nazionale portoghese come profilo ideale. Il costo del cartellino è decisamente alto, in quanto si gira intorno ai 45 milioni di euro. I rossoneri provano a non farsi trovare impreparati sondando il terreno, in un’eventualità in cui il portiere francese dovesse lasciare Milanello.