Milan, Spalletti a Milanello per assistere all’allenamento dei rossoneri

Con la vittoria del Genoa che si è imposto ieri sera per 3-0 sul Cagliari grazie alla quale i rossoblù hanno ottenuto la salvezza matematica, si è conclusa la 34^ giornata di Serie A, che non ha giovato allo stesso modo al Milan, che ha visto arrivare nell’ultima partita contro la Juve gli infortuni dei due titolarissimi Mike Maignan e Loftus-Cheek, con il primo che salterà almeno 2-3 giornate e che potrebbe dunque tornare per l’ultima partita contro la Roma.

Milan, visita di cortesia di Spalletti a Milanello

Per cercare i tre punti che significherebbero la qualificazione in Champions, il Milan ha svolto oggi la prima seduta di allenamento della settimana in vista della partita di Domenica alle 18 proprio con il Genoa, in cui era presente anche un ospite d’eccezione, ovvero il CT della Nazionale Italiana Luciano Spalletti.

Probabilmente si trattava di una semplice visita di cortesia nella sede rossonera, ma non è da escludere che l’ex allenatore del Napoli sia stato a Milanello per osservare più da vicino qualche giocatore, in particolare Calabria, che potrebbe far parte della spedizione azzurra per gli Europei di questa estate.