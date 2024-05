Il Chelsea piomba su Conte, Milan e Napoli avvisate

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. In principio sembrava essere il Napoli la squadra più convinta e meglio piazzata nella corsa al tecnico leccese, mentre negli ultimi giorni è il Milan la squadra che ha sondato con maggior forza il terreno, pur senza affondare il colpo. Ora però, l‘insidia per le italiane arriva dalla Premier League, secondo quanto scrive la Repubblica nella sua analisi sul futuro dell’ex ct.

Pronta offerta faraonica dei Blues, Conte aspetta l’Italia

“Conte al Chelsea, contatti frenetici”, scrive il quotidiano. Il patron dei Blues Tedd Boehly non sarebbe del tutto convinto dell’attuale manager Mauricio Pochettino visti gli scarsi risultati stagionali ed il primo nome sarebbe proprio quello di Antonio Conte. Per lui si tratterebbe di un ritorno e per convincerlo a scegliere ancora Londra la dirigenza Blues avrebbe prospettato un piano faraonico sia dal punto di vista dello stipendio che, soprattutto, degli investimenti sul mercato. La priorità di Conte è quella di tornare ad allenare in Italia, ma l’all in del Chelsea potrebbe in qualche modo far saltare il banco.