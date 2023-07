Calciomercato Napoli, arriva la proposta di De Laurentiis a Osimhen

Il Napoli vuole risolvere la questione legata al futuro di Victor Osimhen in tempi brevi in modo da poter pianificare il resto del mercato con molta più serenità: il centravanti nigeriano è sempre nelle mire del Paris Saint Germain ma il rinnovo con gli azzurri scaccerebbe il pericolo di potenziali offerte.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis propone un contratto lungo ad Osimhen

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il club azzurro ha offerto un nuovo contratto a lungo termine al centravanti nigeriano. Ancora non è arrivata una risposta, il Napoli è in attesa di capire le intenzioni di Osimhen.