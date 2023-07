Come detto da Garcia e De Laurentiis, Zielinski e Hirving Lozano rischiano di lasciare il Napoli. L’esterno messicano ha un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione e proprio per questo potrebbe lasciare la rosa già in questa sessione di mercato.

Calciomercato Napoli, arriva Bernardeschi

E proprio perchè il Napoli sta lavorando ad una serie di nomi per sostituire Lozano, a cominciare da Orsolini e Bernardeschi, a cui non dispiacerebbe tornare in Italia dopo l’esperienza in Canada.