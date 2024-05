Top e Flop Fantacalcio: Calhanoglu e Nico Gonzalez volano e si rivede Abraham

Ecco com’è andata, ruolo per ruolo, nell’ultimo turno di campionato per i protagonisti del Fantacalcio

PORTIERI – Giornata di grazia per Mandas e Sportiello; glie stremi difensori di riserva dio Lazio e Milan salgono sugli scudi e meritano un bel 6,5 con tanto di porta imbattuta. Prestazione ancora migliore (7) per Svilar e Montipo’ che però a livello di fantamedia scendono rispettivamente a 5 e 6 di fantamedia a causa delle reti incassate. Conferma il trend assolutamente negativo della stagione, personale e di squadra, il neroverde Consigli che chiude all’ultimo posto settimanale con un pessimo 0,5 di fantamedia, determinato dalla votazione comunque insufficiente (5,5), appesantita dai 5 palloni raccolti in fondo al sacco in quel di Firenze. Prestazione da 6 per Scuffett e Costil che però chiudono con il fantavoto di 3 avendo incassato 3 gol a testa; appena mezzo punto in più per Okoye (3,5) che però parte da una prestazione inferiore (5) alla quale “somma” una rete subita ed un malus per cartellino giallo.

DIFENSORI – Martinez Quarta e Zortea sono i migliori nel ruolo per la trentaquattresima giornata; il gigliato non è nuovo a simili exploit ma anche il terzino del Frosinone di tanto in tanto riesce a colpire le difese altrui; per entrambi il voto di 7 è aumentato a 9,5 in conseguenza del bonus gol diminuito dal cartellino giallo. Stessa fantavotazione finale anche per il “napoletano” Olivera che però parte da una prestazione meno eclatante (6,5), senza macchiarsi con l’ammonizione. Giornata molto positiva anche per Valeri che merita 8 (7 + assist), Sabelli, Vasquez ed il redivivo N’Dicka che chiudono con 7,5 grazie agli assist piazzati in aggiunta al 6,5 di partenza. Chiudiamo il capitolo “buoni” con Marusic e Thiaw che meritano un bel 7 pieno in pagella pur senza evidenziare alcun bonus. Giornata da dimenticare per i difensori di Cagliari e Sassuolo: Ferrari con 4 è il peggiore in assoluto; seguono con 4,5 Obert, Kumbulla e Wieteska. Nonostante una prestazione leggermente superiore (5 in pagella), anche Beukema finisce all’ultimo posto in quanto appesantito dal cartellino rosso (fm 4).

CENTROCAMPISTI – Calhanoglu corona una stagione straordinaria realizzando una doppietta nel giorno della festa dell’Inter; per lui un complessivo 14 che non conosce rivali. Ottimo anche Sottil che grazie a due assist ed un gol si piazza al secondo posto con un complessivo 13 di fantamedia. Barak e Freundrup totalizzano invece 11,5 aggiungendo un assist ed un gol al 7,5 di partenza. Restano leggermente indietro Saelemaekers, Brescianini e Thorsby, tutti con un bel 10,5 complessivo di fantamedia. Tameze con 4 (5 più l’espulsione), è il peggiore della settimana per quanto concerne i centrocampisti. Poco meglio Zambo Anguissa che merita lo stesso voto ma si salva rimediando un solo cartellino giallo (fm. 4,5).

ATTACCANTI – La sua doppietta ai danni del Sassuolo lo elegge a miglior attaccante della settimana; si tratta di Nico Gonzalez che somma le due reti alla votazione già molto positiva meritata sul campo (8) e raggiunge 14 in fanta media. Sono ben cinque le punte che raggiungono quota 10 realizzando una rete. Si tratta di Lookman, Soulè, Osimhen, Dybala e Abraham che torna al gol addirittura dopo 365 giorni, chiudendo finalmente il periodo nero legato al grave infortunio subito alla fine della scorsa stagione. I due peggiori attaccanti del turno sono invece Shomurodov e Colombo entrambi penalizzati da un cartellino giallo che ne abbassa la già non eclatante votazione al 4,5 finale.