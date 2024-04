Napoli, agente Politano e Di Lorenzo: “Tutte falsità, non vogliono andare via”

Mario Giuffredi, l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Mario Rui, ha commentato la situazione del Napoli e dei suoi assistiti. Il suo commento sul momento degli azzurri: “I risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti. I calciatori non possono essere esenti da responsabilità. Ma questi ragazzi, pur non riuscendo ad ottenere i risultati sperati, profondono il loro massimo impegno e hanno un grande attaccamento alla maglia. Hanno lasciato l’anima sul terreno di gioco in ogni gara, anche nelle performance più negative”.

Giuffredi: “Politano e Di Lorenzo non vogliono lasciare Napoli”

Sulle voci che vedono alcuni dei sui assistiti lontano da Napoli nella prossima stagione è molto chiaro: “Nello specifico dei miei calciatori (Di Lorenzo, Politano e Mario Rui), voglio smentire le falsità che ho letto in giro. Nessuno sta assolutamente pensando di andare via a fine anno, posso metterci la mano sul fuoco”.

Per concludere risponde a una domanda sullo stato d’animo dei tre giocatori in seguito alle aspre critiche che hanno seguito la sconfitta con l’Empoli: “I miei calciatori ed io rispettiamo il diritto di critica da parte dei tifosi: sono la parte sana del calcio, fanno tanti sacrifici, lasciano a casa le famiglie per le trasferte, fanno tante rinunce per seguire la squadra. Hanno tutto il diritto di esercitare il dissenso liberamente, restando nei limiti del buon senso. I miei assistiti sono consapevoli di fare il lavoro più bello del mondo, sono dei privilegiati e sanno che nella vita ci si prende il dolce, come nella vittoria dello scudetto per cui sono stati osannati, ma anche l’amaro di stagioni come queste. Rispettiamo il pensiero di chi ama la maglia azzurra“.