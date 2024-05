Juventus, Allegri si gioca la riconferma | Coppa Italia e Champions, questi gli obiettivi

Il futuro di Allegri si deciderà entro la fine della stagione. In caso di conquista del posto Champions e della Coppa Italia, potrebbe anche restare. Thiago Motta in stand-by

Massimiliano Allegri non avrebbe ancora perso del tutto la possibilità di restare sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Legato ai bianconeri ancora da un anno di contratto, il tecnico livornese, come riportato da “Sky Sport”, avrebbe qualche chance di restare al suo posto in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League di conquista della Coppa Italia nella finale contro l’Atalanta.

Per conoscere con certezza il destino di Allegri, dunque, bisognerà aspettare la fine di questo mese, con Thiago Motta che resta al momento in “stand-by“. L’ambiente Juve è spaccato su questa decisione, con buona parte del tifo che vorrebbe ripartire da un progetto tecnico differente. Spetterà alla società ora decidere il futuro.