Marsiglia-Atalanta, Aubameyang contro Scamacca | Le ultimissime sulle formazioni

Tra i pali c'è il portiere di coppa Musso e De Roon scala in difesa. Aubameyang guiderà l'attacco francese

L’Atalanta è attesa da una trasferta complicata perché si ritroverà un clima rovente al Velodrome. Gasperini potrebbe adottare l’unica grande novità con De Roon che potrebbe scalare nei tre dietro con Djimsiti e Kolasinac mentre in attacco il favorito è De Ketelaere per affiancare Scamacca con Koopmeiners sulla trequarti. Tra le fila francesi c’è l’ex Roma Pau Lopez in porta mentre davanti ci saranno Ndiaye e Aubameyang.

Probabili formazioni Marsiglia-Atalanta

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Murillo; Clauss, Veretout, Kondogbia, Harit, Henrique; Ndiaye, Aubameyang. All. Gasset

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini