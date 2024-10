De Laurentiis: “Torniamo a sfidare lo strapotere del Nord. Conte è un leader, ma non ha la bacchetta magica”

“Oggi torniamo a sfidare lo strapotere del Nord siamo in testa al campionato e vogliamo lottare fino alla fine. Conte è un leader. Mi piace molto la capacità camaleontica che sa dare alla squadra a seconda dell’avversario. Abbiamo avuto il merito, per 14 anni, di essere l’unica italiana sempre in Europa. Non è che tutte le ciambelle nascono con il buco. Ci può essere un incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica”.

De Laurentiis: “Mi piace Conte”

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che ha parlato a pochi minuti dalla sfida tra l’Empoli e la squadra di Conte, prima in classifica.