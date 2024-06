Serbia-Inghilterra, Kostic shock: Europeo finito?

Brutto infortunio durante Serbia-Inghilterra per Filip Kostic. “Filip Kostic in lacrime: questo infortunio significa la fine dell’Europeo per la nostra ala?”. Così titola la testata serba HotSport in merito all’infortunio del calciatore della Juventus.

“La nazionale di calcio serba ha subito un duro colpo nella partita contro l’Inghilterra, perché l’ala sinistra Filip Kostić ha dovuto lasciare il campo alla fine del primo tempo.

Kostić ha iniziato a zoppicare e ha preso un punto dolente, dopodiché non ha potuto continuare il gioco.È stato subito chiaro che per Kostić la partita contro l’Inghilterra era finita e si teme che questo infortunio possa influenzare anche la sua partecipazione agli Europei. Lesioni di questo tipo richiedono spesso un periodo di recupero più lungo”.

Serbia-Inghilterra, grave infortunio per Kostic

“Le lacrime sul volto del giocatore della Juventus all’uscita dal campo illustrano al meglio quanto sia stato difficile per Kostic lasciare i suoi compagni in una partita così importante. Al posto di Kostić , al 43 ‘ , è entrato in campo Filip Mladenović , che cercherà di aiutare la squadra nel resto della partita”. Questo è quanto scritto dal sito bianconero Tuttojuve.com.