Osimhen: “Un privilegio venire al Galatasaray, Icardi è un grande. Stavo per andare in altri posti…”

Intervistato da Fanatik, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è tornato a parlare del suo trasferimento in Galatasaray. “Per me è un privilegio venire al Galatasaray. Drogba è uno dei miei eroi, anch’io ho giocato qui. Ringrazio anche i tifosi del Galatasaray. Qui mi hanno accolto tutti molto bene – le parole riprese da Fanatik -. Sono in un club molto grande. Sono pronto a fare tutto il possibile per questo club”.

Osimhen: “Pronto a fare tutto per questo club”

Queste le sue parole:

Sul futuro: “Stavo per andarmene dopo 3-4 mesi, stavo per andare in altri posti, in quel momento ho parlato con Okan Buruk. Mi ha colpito profondamente come padre, come allenatore, come essere umano. Mi disse che la squadra era di alta qualità e che aveva grandi obiettivi. Giocare con questi giocatori e raggiungere il successo è stato convincente. Quando sono arrivato qui, ho capito che si tratta di un club serio. Siamo molto felici qui come famiglia”.

E poi ancora: “Qui ci sono ottimi attaccanti. Anche io sono un buon marcatore. Non mi metto mai davanti alla squadra. Il successo della squadra è importante. Icardi è un grande marcatore. Non è importante segnare, è importante la squadra. Devo aiutare la squadra con gol e assist. I gol sono importanti, vinciamo segnando, ma il successo della squadra è la mia priorità”.