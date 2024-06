Kristjan Asllani, con la sua Albania, affronterà l’Italia nella fase a gironi degli Europei. Per lui sicuramente, quella contro l’Italia, sarà una partita speciale. Asllani si ritroverà a giocare contro alcuni dei suoi compagni di squadra. Parole ricche di emozioni durante una delle ultime interviste in vista del match contro gli Azzurri.

Inter, Asllani: “Contro l’Italia non sarà una partita normale”

Asllani è cresciuto in Italia, è arrivato in Toscana quando aveva appena due anni, per lui la sfida contro l’Italia non è una gara normale: “Direi una bugia se raccontassi che è una gara normale, anche perché gioco contro tanti compagni di squadra. Peccato solo per il girone durissimo, ma vogliamo fare bene e aprire un ciclo per provare a qualificarci al Mondiale. C’è un bel mix di vecchi e giovani. Di sicuro sarà una bella partita e non vedo l’ora di giocarla.

Per lui una stagione importante quella appena giunta al termine, nella sua amata Inter. Una stagione in crescita: “Senza dubbio. Davanti ho un grandissimo giocatore come Hakan, dal quale cerco di imparare tutti i giorni. Lo ringrazio, anche per la persona che è. Anche Brozovic è un’ispirazione. Vedere lui e Calha allenarsi è stata una delle cose più belle che mi potesse capitare”.

Un rapporto speciale con il capitano Lautaro, con cui ha avuto grandi insegnamenti: “Lo ringrazio perché mi parla tantissimo, specie fuori dal campo. Non voglio raccontare cosa mi ha detto ma mi ha aiutato tantissimo. Ha fatto bene ad usare il bastone”.