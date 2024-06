Inter, conferme dall’agente di Lautaro: “Manca solo la firma, stiamo lavorando” | Sarà cifra record

Dopo mesi di ansia e di attesa per i tifosi dell’Inter, ora le nuvole scure sembra che si siano diramate: Lautaro firmerà il rinnovo di contratto. La distanza, tra richiesta del giocatore e offerta del club, inizialmente sembrava incolmabile, ma poco a poco le parti si sono venute incontro e ora, come dice Alejandro Camano (l’agente di Lautaro Martinez, intercettato oggi a pochi passi dalla sede dei nerazzurri dal sito di Gianluca Di Marzio), non c’è “nessun problema, siamo molto felici: è tutto a posto“.

Agente Lautaro: “Quando la firma? Decideranno l’Inter e Lautaro”

“Tutto bene, tutto benissimo”. È l’incipit di un sereno Alejandro Camano, fuori dalla sede dell’Inter: l’agente dell’attaccante argentino conferma che il rinnovo del capitano nerazzurro, che lo porterà a firmare fino al 2029 con un ingaggio che potrà arrivare sino a 10 milioni di euro a stagione bonus compresi, è ormai cosa fatta.

Decisiva la volontà di Lautaro?

“Eh, sì. Io lavoro per Lautaro e la decisione di Lauti per me è sempre molto importante”.

È qui per incontrare l’Inter?

“No, stiamo lavorando e ho tanti altri giocatori”.

Manca solo la firma?

“Decideranno l’Inter e Lautaro quando sarà il momento”.

Prima o dopo la Copa America?

“Non lo so, sarà l’Inter a comunicarlo”.