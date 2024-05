Rinnovo Lautaro, incontro Marotta-Camano nei prossimi giorni | La situazione

Il rinnovo di Lautaro sembra essere tutto tranne che cosa semplice da definire. Nei prossimi giorni Marotta e Alejandro Camano agente del capitano nerazzurro avranno un incontro per definire ulteriori questioni legate alle cifre per il rinnovo come rivela Tuttosport. La situazione nel complesso si professa come nelle richieste dell’agente dell’argentino la possibilità di stilare un contratto in aumento anno dopo anno. Una base che partirebbe da 12 milioni l’anno fino ad arrivare a 16.

Rinnovo Lautaro, l’agente chiede un contratto a progressione

L’Inter non vorrebbe arrivare oltre i 10 milioni a stagione, ed è qui che bisognerà trovare un compromesso tra le parti. La convinzione secondo la dirigenza nerazzurra è che in questo momento Camano stia cercando di alzare le sue pretese, anche se la possibilità che possa rivederle è concreta. Dall’altra parte è chiaro come nel frattempo non siano arrivate offerte da altri club più alte rispetto a quelle che ha offerto l’Inter negli ultimi mesi. Si attenderanno ulteriori sviluppi sulla questione.