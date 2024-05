Rinnovo Lautaro, Oaktree gioca a ribasso | O le parti si vengono incontro o “el Toro” può andar via

Il passaggio dell'Inter al fondo Oaktree rischia di mettere in discussione il rinnovo di Lautaro Martinez. Il fondo vuole trattare per abbassare le pretese di ingaggio del "Toro".

Oggi in viale della Liberazione ci sarà il primo vertice tra i manager del fondo americano Oaktree, ora al timone dell’Inter, e la dirigenza nerazzurra. Uno dei temi più caldi è quello inerente al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Perché nel cambio al timone dell’Inter c’è anche il diverso modo di ragionare. “Zhang nel tempo aveva ottenuto passivi “ragionevoli“ andando verso la parità del bilancio, Oaktree è più stringente da questo punto di vista e vuol far quadrare sin da subito i conti con una politica di austerity. I fondi fanno così, si legge sul Quotidiano Sportivo.

Rinnovo Lautaro, Oaktree vuole riprendere la trattativa | Eccessivi i 10 milioni a stagione pattuiti con la precedente società

Prevedibile, quindi, un rallentamento per quel che riguarda il rinnovo del capitano. Nel senso che le cifre forse già avallate dalla vecchia proprietà (circa 10 milioni a stagione) saranno rimesse in discussione. La distanza è ampia, serve un passo indietro di Lautaro (contratto in scadenza nel 2026), altrimenti l’argentino può finire sul mercato”.