Inter, rinnovo Lautaro sotto la linea guida di Oaktree: i bonus possono essere la chiave

Per l’Inter è appena finito un mese di scossoni, in campo e fuori: prima la seconda stella vinta in faccia ai cugini (22 aprile), poi il passaggio di proprietà da Steven Zhang a Oaktree (22 maggio). Ora tocca alla dirigenza, ancora personificata da Marotta e Ausilio su tutti, acquietare la situazione. Problema numero 1 da risolvere? I rinnovi di contratto. Specialmente uno, quello del capitano, Lautaro Martinez.

Inter, serviranno i bonus per convincere Lautaro

Il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez è uno dei file più caldi nei corridoi della sede dell’Inter: ora che il campionato è finito, l’agente del Toro Alejandro Camano e il resto del suo entourage incontreranno di nuovo la dirigenza per continuare a lavorare sulla ricerca di un accordo. La richiesta del giocatore è stata fra i 10-12 milioni di euro all’anno di ingaggio, l’Inter è ferma a 8 più bonus legati agli obiettivi di squadra e sotto la nuova proprietà non potrà arrivare a stipendi a doppia cifra.

Come sottolinea Sportmediaset, nel vertice di settimana prossima si cercherà un punto d’incontro compatibile con la linea della società: il tema più discusso saranno i bonus, sui quali si può lavorare per trovare la quadra definitiva.