Inter, Wan Bissaka si promette ai neroazzurri | Nuovo parametro zero in arrivo

Uno dei punti di forza dell’Inter negli ultimi 5 anni è stato sicuramente il mercato, in cui i neroazzurri, costretti anche dalle condizioni economiche non favorevoli, hanno sempre cercato di impreziosire la rosa partendo dalle proprie certezze e costruendo intorno ad esse una rosa di altissimo livello, tramite innesti di pregiato valore a un prezzo quasi sempre irrisorio, guardando molto spesso al mercato degli svincolati, da cui Marotta e Ausilio hanno pescato calciatori come Thuram, Calhanoglu e Mkhytarian, che rappresentano ancora oggi parte dell’11 titolare di Inzaghi.

Inter, Wan-Bissaka obiettivo per la prossima stagione

A favorire l’arrivo di questi giocatori è stata sempre la lungimiranza e la velocità del nuovo presidente interista, che ha sempre battuto la concorrenza convincendo i giocatori anche con mesi di anticipo, e seguendo la stessa filosofia, in Viale della Liberazione potrebbe presto arrivare un nuovo rinforzo.

Già nelle scorse stagioni si era parlato dell’interesse della Beneamata per il terzino del Manchester United Wan-Bissaka, considerato fino a poche stagioni fa uno dei migliori nel suo ruolo, come dimostrato anche dalla cifra che i Reds avevano sborsato per acquistarlo (55 milioni). L’ex Crystal Palace è però in scadenza nel 2025, e il rinnovo non sarebbe ad oggi nei suoi piani, e preferirebbe, come riportato dal The Athletic, il trasferimento a Milano, ipotesi da non escludere considerata la stima che Marotta nutre nei suoi confronti.