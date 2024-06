Inter, la Roma ci prova per Frattesi | La situazione

Reduce da una stagione passata all’ombra di Mkhytarian, che nonostante i 35 anni di età, si è dimostrato essere, ancora una volta, una pedina fondamentale per il centrocampo di ogni squadra, e anche per i Campioni d’Italia, Frattesi ha comunque fatto intravedere, quando ne ha avuto l’occasione, sprazzi di grande talento.

Inter, Frattesi è un incedibile

Su di lui c’era molta concorrenza già l’estate scorsa quando è arrivato all’Inter, ma anche in questa finestra di mercato il giocatore è pronto a essere sedotto da varie squadre in giro per l’Europa, tra cui la Roma, come riportato da Tuttosport che scrive questo sul suo futuro:

“La Roma sul mercato cerca uno o due centrocampisti, in particolare delle mezzali. Andrà via Renato Sanches e, se arriverà la proposta giusta, sarà ceduto pure Aouar. Per completare un reparto composto quindi da Cristante, Paredes e capitan Pellegrini (più Bove e Baldanzi), De Rossi vorrebbe centrocampisti di gamba, box-to-box, come, appunto, Frattesi. Fra il volere e il fare, però, come noto, ce ne passa e l’Inter oggi non intende assolutamente trattare la partenza di un punto fermo della squadra. [..]