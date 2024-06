Agli azzurri di Spalletti basta Frattesi | Vittoria di misura contro la Bosnia in vista di Euro 2024

(Dall’inviato Anthony Cervoni) – Dopo l’amichevole di Bologna, l’Italia di Luciano Spalletti è chiamata a fare bene contro la Bosnia in vista dell’Europeo dove gli azzurri affronteranno Albania e Spagna su tutti. Gli azzurri partono subito forte anche se già all’8′ minuto rischiano di andare sotto grazie ad una giocata di Hajradinovic anche se Donnarumma è bravo a deviare in calcio d’angolo.

Risponde poi la squadra di Spalletti con una doppia occasione prima per Frattesi e poi con Fagioli, che però non da la giusta forza per battere Piric. L’Italia spinge ancora e sfiora ancora una volta il vantaggio con il centrocampista dell’Inter. Ancora diverse azioni da una parte e dall’altra con le due squadre che vogliono vincerla nonostante si tratti di un’amichevole, belle le sgaloppate a destra di Bellanova, che diventa sempre pericoloso in fase di possesso della squadra di Luciano Spalletti. Prima mezz’ora molto combattuta da tutte e tue le parti anche se a sbloccare la gara ci pensa Davide Frattesi al 38′ con un piattone che non lascia scampo a Piric. Negli ultimi minuti del primo tempo, la squadra di Luciano Spalletti ha l’occasione di raddoppiare con una grande azione da parte di Chiesa che serve Gianluca Scamacca che però si fa deviare il tiro in corner.

Bella Italia, ma quante occasioni sprecate!

La ripresa inizia ancora una volta con l’Italia che attacca e che sotto la pioggia prova a chiuderla grazie alle giocate dei soliti Frattesi, Chiesa ma soprattutto Gianluca Scamacca, punta di diamante della squadra di Luciano Spalletti. E proprio sui piedi dell’attaccante dell’Atalanta capìta una clamorosa occasione per l’Italia anche se Piric è bravo a deviare in angolo.Al 65′ Spalletti prepara i primi cambi, dentro Dimarco, Cristante e Pellegrini al posto di Jorginho, Bellanova e Bellanova. Si gioca ad una porta sola nella ripresa visto che gli azzurri sfiorano il gol per la terza volta. Ancora cambi per Luciano Spalletti, che si gioca le ultime carte e cambia Frattesi e Chiesa per Folorunsho e Raspadori con successivamente Retegui per Scamacca. Termina così la gara di Empoli con la vittoria degli azzurri realizzata grazie al gol del centrocampista dell’Inter e cresciuto nelle giovanili della Roma. Buon test per gli azzurri in vista di Euro 2024.

Italia-Bosnia, il tabellino:

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova (dal 21′ st Dimarco), Jorginho (dal 21′ st Pellegrini), Fagioli (dal 21′ st Cristante), Cambiaso; Frattesi (dal 32′ st Folorunsho), Chiesa (dal 32′ st Raspadori); Scamacca (dal 39′ st Retegui). A disp.: Pellegrini, Cristante, Dimarco, Raspadori, Folorunsho, Retegui. CT Spalletti

BOSNIA-ERZEGOVINA (3-5-2): Piric; Ahmedhodzic, Katic (dal 44′ st Muharemovic), Bicakcic; Gazibegovic, Hajradinovic (dal 22′ st Burnic), Tahirovic, Saric (dal 22′ st Huseinbasic), Mujakic (dal 36′ st Hadzikadunic); Gigovic (dal 44′ st Sosic), Demirovic. A disp.: Huseinbasic, Burnic, Hadzikadunic, Sosic. CT Barbarez

Reti: 37′ pt Frattesi

Recupero: 1′ pt, 4′ st