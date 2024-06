Biasin lancia la bomba: “Non mi sorprenderebbe se Ausilio e Marotta andassero su Chiesa”

Anche quest’anno Marotta e Ausilio sono pronti a regalare all’Inter un mercato sorprendente, e se si considerano i due giocatori che arriveranno a Luglio a parametro zero, Taremi e Zielinski, i tifosi neroazzurri potrebbero già ritenersi soddisfatti. La focalizzazione dei dirigenti neroazzurri però non si concentra solo sui calciatori che potrebbero arrivare nei prossimi 2/3 mesi, perchè in Viale della Liberazione si sta già pensando all’estate 2025.

Inter, Biasin: “Non mi sorprenderebbe un tentativo per Thuram”

In merito a questa situazione, si è espresso Fabrizio Biasin sul canale Twitch di fcinter1908, spiegando quali sono le idee dell’Inter sia per il futuro prossimo chè per quello più remoto, dato che Marotta è già a lavoro per due colpi per il prossimo anno.

Ecco le sue parole: