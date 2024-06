Inter, Ausilio e Marotta su Ndoye per il post Dumfries | I dettagli

Trovati gli accordi con Barella e Lautaro per il rinnovo, la nuova dirigenza dell’Inter è tornata a dialogare anche con Dumfries per il prolungamento contrattuale, ma la proposta economica dei neroazzurri continua a non soddisfare ancora l’esterno olandese, il cui addio in estate è ormai più di una sola possibilità.

Inter, all-in per Ndoye se parte Dumfries

Negli ultimi giorni l’Aston Villa si è mosso concretamente per Dumfries, che dopo la qualificazione in Champions, vuole alzare il livello della rosa, e come rinforzo per la fascia destra ha pensato al calciatore dell’Inter, che i neroazzurri valutano 30 milioni.

In caso di cessione, in pole per prendere il suo posto c’è Dan Ndoye, che, nonostante nasca come terzino, nel girone di ritorno di questa stagione ha giocato da ala, il chè evidenzia la sua propensione ad attaccare ma anche la sua attitudine a tornare ad aiutare la difesa, caratteristiche indispensabili per il 3-5-2 di Inzaghi. La valutazione del Bologna, come riportato da Gianluca Di Marzio, è di 25 milioni.