Inter, l’Aston Villa insiste per Dumfries | Ma i nerazzurri chiedono 30 milioni

Ormai definiti gli accordi dei contratti con Barella e Lautaro, ora il neo presidente dell’Inter Beppe Marotta insieme al suo staff, si dedicheranno completamente sia al mercato in entrata, partendo da Taremi e Zielinski (i cui arrivi saranno resi ufficiali a partire dall’1 Luglio), sia a quello in uscita, che vedrà protagonista Denzel Dumfries.

Inter, 30 milioni per lasciar partire Dumfries

Come da consuetudine negli ultimi anni, le cifre che verranno investite nell’acquisto di nuovi giocatori, dipenderanno prevalentemente dagli incassi fatti nel corso del mercato, e il nome del sacrificato di questa estate sarà con quasi ogni probabilità Dumfries, che è in scadenza nel 2025, e non ha ancora trovato con i neroazzurri un accordo sul rinnovo.

Il club che si è mostrato più interessato all’esterno olandese è l’Aston Villa, che vuole onorare la superlativa stagione appena conclusa con degli acquisti che possano rendere la rosa competitiva per la Champions League che disputeranno l’anno prossimo. L’Inter valuta l’ex PSV non meno di 30 milioni, ma la volontà del giocatore potrebbe rendere più elastici i neroazzurri, che potrebbero lasciarlo partire per una cifra inferiore.