Milan-Bologna, le ultimissime sulle formazioni

Milan in campo a San Siro, avversario il Bologna. Un anticipo di quella che sarà la finale di Coppa Italia in programma mercoledi all’Olimpico di Roma. Rossoneri che puntano sul turnover in vista proprio della finalissima, di fronte un Bologna che non può mollare in campionato, in corsa per un posto in Europa.

Milan – Bologna, le probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. All. Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.