Inter, rinnovo di Barella vicinissimo | Oaktree manda un segnale ai tifosi

In attesa di rinforzare la squadra con nuovi arrivi, Oaktree vuole mandare un segnale ai tifosi nerazzurri pensando a blindare i gioielli della squadra con il rinnovo. Le trattative per i vari rinnovi procedono spedite e il primo in ordine di tempo a prolungare il suo contratto con l’Inter sarà Nicolò Barella.

Inter, per Barella accordo quinquennale | Oaktree approva la trattativa portata avanti da Zhang