Inter, Barella ha firmato il rinnovo | Ora toccherà a Lautaro

Nonostante fino a ieri la situazione rinnovi sembrava essere piuttosto in stallo per l’Inter (in particolare per il prolungamento di Lautaro), nelle ultime 24 ore i neroazzurri avrebbero trovato sia con l’argentino che con Nicolò Barella l’accordo definitivo.

Inter, a breve l’ufficialità del rinnovo di Barella

L’annuncio di Lautaro dovrebbe tardare ancora qualche giorno, mentre per quanto concerne il centrocampista sardo, l’ufficialità dovrebbe essere imminente, in quanto, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il numero 23 neroazzurro avrebbe appena firmato il rinnovo fino al 2029, per una cifra intorno ai 6,5 milioni annui.

Niente da fare quindi per Liverpool e Manchester United, che avevano da tempo messo gli occhi sul calciatore e in estate avrebbero fatto carte false pur di assicurarsi il vice capitano dell’Inter.