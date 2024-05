Inter, il rinnovo di Lautaro ora è ad un passo | Prolungamento fino al 2029

La fumata bianca alla fine sembra essere arrivata. Lautaro Martinez è passato dalle parole ai fatti è ha accettato l’offerta messa sul tavolo dall’Inter, convincendo anche l’agente Alejandro Camano. Era atteso un passo indietro da parte dell’argentino e così è stato, anche grazie alla disponibilità della dirigenza nerazzurra di alzare l’asticella.

I dettagli del nuovo contratto di Lautaro Martinez: scadenza 2029

Come appurato da FcInterNews.it, l’offerta dell’Inter è 9 milioni netti più 2 di bonus, di cui uno, uno e mezzo abbastanza semplici da raggiungere come la qualificazione in Champions League della squadra o il numero di reti stagionali del giocatore. Ergo, esiste la possibilità per Lautaro di arrivare a 10-10,5 milioni di euro a stagione. Scollinata dunque la doppia cifra, quella che si aspettava il Toro.

Soddisfatte tutte le parti in causa che si sono venute incontro. L’Inter ha blindato il suo giocatore più rappresentativo fino al 2029 e Lautaro potrà andare a disputare la Copa America con il proprio futuro ben chiaro e nerazzurro.