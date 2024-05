Inter, ultimatum a Lautaro: rinnovo o cessione

L’Inter è infastidita dagli atteggiamenti di Camaño, agente di Lautaro Martínez. Il Corriere dello Sport non ha dubbi: se non si trova un accordo per rinnovare a breve, i nerazzurri si attiveranno per trovare un club interessato all’argentino. Le due parti sono molto lontane, con il club che può arrivare fino a 8 milioni più bonus, mentre le richieste dell’entourage dell’attaccante partono da 12 milioni fissi più i premi.

Il destino di Lautaro

La posizione dell’Inter è chiara: se Lautaro non rinnova verrà ceduto questa estate. Marotta e Ausilio non hanno nessuna intenzione di far arrivare il giocatore in scadenza, rischiando di perderlo a zero. La cifra richiesta per l’argentino è di 100 milioni di euro. Il 10 nerazzurro li vale, ma il polverone che si è alzato negli ultimi giorni non aiuta in una possibile trattativa per venderlo. Ciò che è certo è che un calciatore che ha indossato la maglia nerazzurra per 282 volte, impreziosendo le sue presenze con 129 gol e 43 assist, senza contare i numerosi trofei vinti, meriterebbe un finale migliore.