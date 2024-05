Lautaro-Inter lontani, l’argentino finisce sul mercato? | La situazione

Non filtrano buone notizie per i tifosi dell’Inter, che al tramonto di una stagione splendida condita con la vittoria dello Scudetto, vivono col timore di non vedere Lautaro Martinez indossare la maglia con le due stelle a partire dal prossimo anno a causa delle sue elevate richieste contrattuali.

Inter, si allontana il rinnovo di Lautaro

La notizia era trasparita già nelle ultime settimane, ma i tifosi interisti non avevano ancora avvertito concretamente il forte rischio di doversi rassegnare a veder partire la loro stella numero 1 questa estate, ipotesi che, nella situazione attuale, non sembra essere molto remota.

Come riportato dal giornale Libero, la richiesta dell’entourage dell’argentino sarebbe di 36 milioni 3 anni, sforando la soglia limite che l’Inter può permettersi di spendere per un rinnovo, ovvero 10 milioni all’anno, corrispondente all’ultima offerta inviata agli agenti del Toro, che hanno però rispedito al mittente.

A conferma del quotidiano milanese, ci sarebbero le parole del giornalista Fabrizio Biasin, che negli ultimi giorni si è espresso così in merito alla faccenda;

“L’Inter offre 10 milioni ma dall’altra parte la richista è molto superiore. Sono cifre che l’Inter non può raggiungere. Dunque, o Lautaro e l’agente fanno un passo verso l’Inter perché sanno che 10 milioni è l’offerta massima, oppure restano fermi sulle loro posizioni e allora diventa impossibile il rinnovo. A quel punto, una società saggia, per non portarlo a scadenza proverà a venderlo.”