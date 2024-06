Inzaghi: “Nessun problema sul mio rinnovo. Contento per Marotta, abbiamo un grandissimo rapporto”

“Beppe Marotta è la continuità, sono contento, conosciamo tutti che tipo di persona è. Quindi farà sicuramente bene”. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ha parlato della nomina di Beppe Marotta, ad dell’Inter e non solo: “La prossima giornata importante per l’Inter sarà quella per il mio rinnovo? Sì, poi ci incontreremo, non c’è nessun tipo di problema. Abbiamo un grandissimo rapporto”.

Inzaghi: “Beppe Marotta è la continuità”

Questo il comunicato dei nerazzurri: “F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato oggi la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione del Club in occasione dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi presso l’Hotel Palazzo Parigi di Milano. A seguito dell’Assemblea, si è svolta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, nel corso della quale Giuseppe Marotta è stato confermato Presidente.

Il Consiglio è composto da:

Giuseppe Marotta, Presidente e CEO Sport, FC Internazionale Milano

Alessandro Antonello, CEO Corporate, FC Internazionale Milano (riconfermato)

Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Katherine Ralph, Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Renato Meduri, Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Carlo Ligori, Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Delphine Nannan, Senior Vice President per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo

Fausto Zanetton, AD di Tifosy Capital & Advisory

Amedeo Carassai, Direttore Indipendente, FC Internazionale Milano (riconfermato)

Carlo Marchetti, Direttore Indipendente, FC Internazionale Milano (riconfermato)”.