Marotta: “Un’emozione grande essere il presidente di una squadra così importante. Ringrazio Oaktree per la grande fiducia”

“Sì, c’è intesa con la proprietà e proseguiremo su questa linea. Sono ancora ottimista, non ci saranno grandi problemi perché i tre hanno un forte senso di appartenenza, è un vantaggio rispetto a qualsiasi altra negoziazione”.

“Ringraziare uno per uno tutti quelli che lavorano nella famiglia dell’Inter. Ho già ringraziato Oaktree per la prova di grande fiducia che mi ha dimostrato, un atto di fiducia inaspettato. Non me l’aspettavo, li ringrazio per la grande opportunità. Devo fare tesoro e studiarmi il passato recente dei presidenti e cogliere da tutti loro aspetti umani, professionali e dirigenziali di alto livello. E poi cominciare a lavorare come facevo prima, attraverso la collaborazione con i proprietari e il confronto con i miei collaboratori”.