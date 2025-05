Milan, tra certezze e novità: occhi su Dani Ceballos

Il Milan pensa al futuro. In estate bisogna cambiare rotta e inaugurare un nuovo ciclo, che sia maggiormente soddisfacente dal punto di vista dei risultati. Il calciomercato estivo sarà fondamentale per il Milan, che dovrà ritoccare e rinforzare parecchi ruoli della formazione.

Milan, tra certezze e novità

In porta bisognerà capire quale sarà il destino di Mike Maignan, mentre in difesa ci sarà da lavorare molto e, inevitabilmente, arriveranno parecchie novità. Servono un paio di nuovi terzini, ma anche diversi centrali difensivi per rifondare un reparto che ha sofferto troppo in questa stagione e che va rinforzato a dovere. A centrocampo bisognerà invece puntare a delle alternative di Reijnders e Fofana. Ci sono vuoti importanti alle spalle dei titolari Pulisic e Rafael Leao. Per l’attacco, al momento, l’unica certezza è Gimenez.

C’è già una novità per il mercato in arrivo, a riportare l’indiscrezione è il quotidino El Mundo. L’indiscrezione sottolinea di come il Milan stia tenendo d’occhio Dani Ceballos anche in questo periodo. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 quindi per prenderlo i rossoneri dovranno pagare la cifra richiesta al Real Madrid. Al momento, secondo quanto viene riferito, il prezzo del cartellino di Ceballos è fissato sui 10 milioni di euro.