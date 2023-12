Lo si pensava che sarebbe stata una partita ardua per i nerazzurri di Inzaghi quella di questa sera al Ferraris contro il Genoa, e così è stato. La squadra di Gilardino mette la solita grinta e voglia mostrata precedentemente contro Lazio, Roma e Napoli. I nerazzurri passano però in vantaggio a pochi minuti dallo scadere del primo tempo con Arnautovic dopo un tiro parato da Martinez su Barella. Con il gol del vantaggio sembrerebbe finita qui, e invece no perchè il Grifone ci crede e pareggia subito di testa con il solito Dragusin, che insacca di testa e rimette le cose a posto.

Genoa-Inter, Dragusin rimette le cose a posto

Nel secondo tempo è ancora l’asse Barella-Arnautovic a tentare il gol del raddoppio anche se l’ex Bologna sciupa un’altra occasione. Inter poco lucida ma soprattutto poco attenta e Gilardino tenta il doppio colpo: dentro Retegui e Malinovsky per Ekuban e Strootman. La gara non si sblocca e anche Inzaghi mischia le carte visto che inserisce Sanchez e Frattesi per Barella e l’autore del gol Arnautovic anche se la sostanza non cambia visto che i nerazzurri

Tabellino:

GENOA (3-5-2): Martínez; Dragusin, Bani, De Winter (dal 1′ st Vasquez); Sabelli, Strootman (dal 15′ st Malinovskyi), Badelj, Frendrup, Martín (dal 32′ st Messias); Gudmundsson, Ekuban (dal 15′ st Retegui). A disposizione: Leali, Vogliacco, Matturro, Hefti, Haps, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Galdames, Puscas, Fini. Allenatore: Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 44′ st Pavard), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (dal 33′ st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (dal 44′ st Klaassen), Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic (dal 24′ st Sanchez). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, De Vrij, Asllan,Agoume, Motta, Stabile, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Reti: al 42′ Arnautovic al 45 6 Dragusin

Ammonizioni: Gilardino (all), Gudmundsson, Dragusin, Mkhytarian

Recupero: 9′ nel primo tempo e 6′ nella ripresa