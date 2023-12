Genoa-Inter, le scelte di Gilardino e Inzaghi | Le formazioni

Gilardino pronto a confermare la difesa a tre con Dragusin, Bani e de Winter. In mezzo al campo Malinovskyi, Badelj e Frendrup, con Sabelli sulla destra e Vasquez, preferito a Martin, sulla sinistra. In avanti, dentro Gudmundsson accanto a Retegui con Ekuban pronto a subentrare dalla panchina.

Pochi dubbi per Inzaghi. Difesa affidata ad Acerbi e Bastoni insieme a Pavard, preferito a Bisseck, In mezzo al campo Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, con Darmian e Carlos Augusto sulle corsie laterali. In avanti, data l’assenza di Lautaro Martinez, spazio per Arnautovic accanto a Thuram.

Le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, de Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.