Roma, De Rossi vuole Prati come vice-Paredes | Proprio lui lo lanciò giovanissimo alla Spal

La Roma ha bisogno di almeno due innesti nel centrocampo per completare un reparto sì forte ma andato in difficoltà nel lungo periodo e soprattutto nelle tante partite consecutive di fine stagione, senza ricambi all’altezza. Uno dei temi è il ruolo del regista, in cui la Roma ha solo Paredes dal momento che Cristante ha mostrato qualche limite in quel ruolo. Per questo De Rossi pensa a Matteo Prati (20), mediano del Cagliari che venne lanciato in Serie B proprio dall’attuale tecnico della Roma e che ha dimostrato di avere buone qualità sia in fase di costruzione che in fase difensiva.

Prati è il profilo giusto per la nuova Roma di De Rossi, il Cagliari chiede 15 milioni

Matteo Prati ha poco più di vent’anni, è un giocatore giovane e talentuoso e sembra rispondere all’identikit richiesto da Souloukou, Ghisolfi e De Rossi. Cresciuto nell’isola sarda da Claudio Ranieri, che lo ha tenuto sotto la sua ala protettiva migliorandolo di giorno in giorno e puntandoci con forza per raggiungere la salvezza coil suo Cagliari. Prati ha attirato la attenzione anche del tecnico azzurro Spalletti, che lo monitora già da un po’ di tempo. Per il numero 16 rossoblu sarebbe un grande passo avanti per la sua carriera e per crescere. L’idea di De Rossi, quindi, sarebbe di portarlo a Roma per rinforzare la rosa 2024/2025. Il costo si aggirerebbe intorno ai 15 milioni, ma ciò non fa svanire l’intenzione di un eventuale arrivo.