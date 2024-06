Roma, Ghisolfi al lavoro per rinforzare l’attacco | Chiesa e Kalimuendo i nomi caldi

Tanti i nomi che stanno uscendo in questi giorni per l’attacco della Roma. Da qualche tempo è uscita ormai la voce del forte interesse di Daniele De Rossi per Chiesa, ma oltre a lui la Roma cerca un attaccante con cui sostituire Lukaku, che torna al Chelsea alla fine del prestito. Il nome più caldo in queste ore in ottica Roma è quello di Kalimuendo del Rennes, anche se il preferito di Ghisolfi potrebbe essere David, che ha però un prezzo molto alto, vicino ai 50 milioni.

Chiesa si può ma occhio al Napoli | Kalimuendo più di David per sostituire Lukaku

Per quanto riguarda Chiesa, la Juve lo considera cedibile e anche il prezzo è alla portata (circa 25 milioni). Il problema è la concorrenza eventuale del Napoli, che potrebbe perdere Kvara.

Per David è il Milan ad essere in pole, soprattutto per il rapporto con Paulo Fonseca: col tecnico portoghese ha vissuto la sua migliore annata al Lille. Più semplice arrivare a Kalimuendo del Rennes, che piace a Ghisolfi dai tempi di Lens ma che giocherà le Olimpiadi con la Francia saltando quindi buona parte della preparazione.