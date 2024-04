Una vera e propria bomba quella sganciata da Tuttosport. L’ipotesi Chiesa-Roma è l’ultimo rumor di mercato che è iniziato a circolare dopo la conferma di De Rossi sulla panchina dei giallorossi. A volere il giocatore con indosso la casacca della Roma è proprio il tecnico romano.

Roma su Chiesa, Daniele De Rossi punta in alto

La prossima Roma, allenata ancora da Daniele De Rossi, ieri la conferma ufficiale, ha già puntato un top player da portare in capitale la prossima stagione. Il tecnico punterebbe con decisione su Federico Chiesa. I due si conoscono già perché il tecnico giallorosso ha avuto modo di conoscere e apprezzare quando era collaboratore del ct azzurro Roberto Mancini all’Europeo vinto in Inghilterra. L’allenatore della Roma conosce le qualità del giovane bianconero.

La Juventus non ha alcuna intenzione di perdere il suo gioiello, anche se nell’ultimo periodo sembra insoddisfatto dell’allenatore. Ma la prossima stagione lo scenario potrebbe cambiare, in caso contrario la possibilità di un addio non è impossibile. La Juve, intanto, prima dell’Europeo vorrebbe far firmare a Chiesa il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025 con il rischio di perderlo a zero alla fine della prossima stagione. Ma il suo futuro, ormai è noto, dipende molto anche da chi sarà il prossimo tecnico bianconero. E la Roma, intanto, rimane alla finestra.