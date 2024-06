A Roma la dirigenza lavora a pieno ritmo per il prossimo mercato. L’organico in mano a De Rossi avrà bisogno di rinforzi, soprattutto in attacco, dove bisognerà capire cosa succederà da Romelu Lukaku, in prestito dal Chelsea, fino a Sardar Azmoun, in prestito anche lui, passando per Tammy Abraham, di recente tornato da un brutto infortunio.

Roma, Arnaud Kalimuendo nel mirino

L’attaccante belga, ex Inter, dovrebbe lasciare la Capitale, a Roma non c’è possibilità di riscattarlo, 43 milioni di euro sono troppi. Stessa sorte anche per Azmoun. La Roma è alla ricerca di nuovi profili per il reparto avanzato è sulla lista di Ghisolfi ci è finito anche Arnaud Kalimuendo.

Il giocatore, 22 anni, francese di origini congolesi, sarebbe uno dei candidati in pole. Ghisolfi lo conosce bene, lo ha tenuto al Lens per ben due volte. Classe 2002 con trascorsi nell’Under19 del Paris Saint Germain, e anche con Neymar, Messi e Mbappé, con il Rennes ha messo a segno 15 gol e 5 assist in 41 partite. II prezzo non dovrebbe essere un limite per la società capitolina, la società dei rossoneri chiede intorno ai 20 milioni di euro.