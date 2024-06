Roma, l’ultimo nome per l’attacco arriva dal Brasile | Su di lui c’è anche l’Inter

L'attaccante classe 2008 è uno dei più promettenti in Brasile

In attesa delle prime parole di Ghisolfi in merito al mercato giallorosso, l’ex ds del Nizza sta monitorando il mercato per regalare i giusti tasselli a De Rossi, a cominciare dall’attacco.

Roma-Inter, duello per Lima

Si guarda al reparto offensivo visto che l’ultimo nome che piace è quello di Wesley Lima del Palmeiras, attaccante esterno classe 2008, che però piace anche all’Inter. Tutto però ruota all’attaccante centrale vista la partenza di Lukaku, che però potrebbe rimanere in serie A andando a raggiungere Antonio Conte, prossimo direttore del Napoli. Questo quanto riportato da Ansa.it.