Cur in Campo, Cosmi: “De Rossi ha fatto il massimo. Fagioli esempio positivo, su Scamacca..”

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Serse Cosmi, ex allenatore di Perugia e Brescia, e presente all’evento Cur in campo, ha parlato della Roma ma anche della Nazionale: “Convocazioni di Spalletti per la Nazionale? Unica scelta particolare è quella di Fagioli, ma bisogna capire il motivo. Qualcuno dice che è un esempio negativo. Io lo considero un esempio positivo, innanzitutto perché stiamo giocando a calcio. Ma anche per far capire che si può sbagliare ma si è data la possibilità di recuperare”.

Cosmi: “Vedo bene l’Italia a Euro 2024”

Sulla Nazionale: “Se Scamacca è quello degli ultimi tre mesi stiamo messi bene, è quello che cercavamo e speriamo di aver trovato per la Nazionale. La squadra fortunatamente non parte favorita ad EURO 2024 ed è un grande vantaggio”.

Sulla Roma: “De Rossi ha fatto benissimo alla Roma. Perché ha fatto il massimo che potesse fare. Non aveva grandi chance in Europa League e ci ha provato fino alla fine. Non poteva entrare in Champions League. E quelle che stanno sopra la Roma, quest’anno erano più forti”.