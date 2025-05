Roma – Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Roma e Fiorentina si giocano un pezzo d’Europa nella trentacinquesima giornata di Serie A. Le due squadre, infatti, ambiscono entrambe al quarto posto e sono distanziate solamente da un punto in classifica. Ranieri dovrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori, scegliendo anche di schierare due centravanti: si va verso il duo d’attacco Dovbyk – Shomurodov. Nella Fiorentina, Cataldi va verso il forfait: Adli dovrebbe prendere il suo posto, mentre Comuzzo dovrebbe sostituire lo squalificato Ranieri in difesa. In attacco, Kean tornerà dal 1′ minuto accanto a Gudmundsson. La partita, in programma domenica 4 maggio alle 18:00, verrà trasmessa su Sky e DAZN; sarà possibile vederla in streaming su Sky Go e NOW.

Roma – Fiorentina, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pellegrini Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Pongracic; Folorunsho, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.