La Champions League ha portato incassi d’oro all’Inter, questo porterà anche ad un buon mercato nella prossima finestra. Ci sono già diverse voci su giocatori che l’Inter ha puntato.

Inter, occhi su Luighi del Palmeiras

Fino ad oggi sono entrati già 115,17 milioni nelle casse nerazzurre e mai un club italiano aveva ricavato tanto dal torneo continentale. In caso di ingresso in finale, poi, la Uefa garantirebbe altri 18,5 milioni di euro: vorrebbe dire far salire il totale a quota 133,67 milioni.

Grazie a tutto questo si potrà pensare una sessione di mercato con investimenti mirati. Il club si è già mosso, andando a prendere Sucic per 14 milioni di euro, trattando a fondo Luis Henrique e immaginando di fare due colpi in entrata in attacco.

L’Inter sarebbe rimasta affascinata dal talento di Luighi, giovane brasiliano di proprietà del Palmeiras. La società nerazzurra avrebbe inserito il nome dell’esterno offensivo classe 2006 tra i primissimi nomi su cui investire nella prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, il club meneghino sarebbe sulle tracce del promettente giocatore da diverso tempo. E non è tutto, perché l’Inter di recente avrebbe intensificato i contatti, adottando un pressing asfissiante sul Palmeiras.