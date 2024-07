Era nell’aria da tempo la notizia dell’interesse della Juventus per Khéphren Thuram. Il giocatore è sbarcato da poco a Torino per le visite mediche, alle quali si sottoporrà questa mattina.

Juventus, visite e firma per Thuram

I bianconeri stanno per mettere a segno un nuovo colpo di mercato. È il giorno di Khephren Thuram, oggi, che si prepara a diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Il 23enne francese è atterrato a Torino, all’aeroporto di Caselle, insieme al padre Lilian, ex della Juventus diventato leggenda del club della Madama. Per Thuram ci saranno ora le visite mediche di rito e poi la firma sul contratto.

Dal punto di vista economico il suo ingaggio comporta un investimento pluriennale di 20 milioni più bonus per il cartellino, mentre l’ingaggio da circa 2,5 milioni netti a stagione. Il tutto è assolutamente nei parametri voluti dal nuovo corso juventino. Per la Juventus e il giovane centrocampista, una promessa d’amore mantenuta. All’incirca 5 anni fa, nel 2019, i dirigenti bianconeri avevano in mano il sì dal figlio di Lilian Thuram, prima che scegliesse di passare al Nizza. E nei due incontri (uno a Parigi, l’altro a Montecarlo) con Gianluca Pessotto e gli altri rappresentanti del club degli Agnelli l’allora diciottenne centrocampista dimostrò tutta la volontà di sbarcare a Torino. Adesso che il talento francese ha maturato la giusta esperienza, è sbarcato a Torino.