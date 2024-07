Inter, Calhanoglu rimarrà a Milano: il Bayern affonda il colpo su un altro centrocampista | I dettagli

Calhanoglu vuole rimanere all’Inter e chiude le porte al Bayern

Dopo le parole nel post partita di Austria-Turchia di Calhanoglu e la sua conferma sulla permanenza all’Inter, il Bayern Monaco che era interessato al calciatore e ha tentato di convincere il turco nelle ultime settimane, ha virato su un altro obbiettivo. Secondo Sky Sports Deutschland i bavaresi avrebbero chiuso per il centrocampista Palhinha in forza al Fulham. Sospiro di sollievo in casa Inter, che tratterà anche per il prossimo anno il suo top player a centrocampo che tanto ha dato in termini qualitativi e di leardership nell’arco della stagione per la vittoria del titolo.